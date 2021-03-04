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Мария Захарова объяснила, зачем МИД России нужен TikTok
Фото: Youtube / Super!

Мария Захарова объяснила, зачем МИД России нужен TikTok

Виктория Федотова

Общество

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, зачем ведомству нужен аккаунт в социальной сети TikTok.

— Вот так людей удивляло, зачем мы вышли в Twitter лет 10 назад, тоже никто не мог понять. Мне один человек сказал, один из аксакалов внешнеполитической службы: «А зачем вам выходить в Twitter, Skype намного удобнее». Это популярная платформа, — отметила Захарова.

По словам дипломата, подростки тоже интересуются аспектами внешней и внутренней политики:

— Можно им предоставлять и нашу информацию, может быть им интересно будет. Я записала одно из первых видео – поздравление с традиционным китайским Новым годом на китайском языке. Учитывая, что Сеть изначально китайская, большая аудитория, я поздравляю наших китайских друзей, — сообщила Захарова.

@midrussia

Поздравление Марии Захаровой с наступающим Новым годом по лунному календарю на китайском языке. #Захарова #МИДговорит #LunarNewYear

♬ original sound - МИД России

На вопрос о том, как МИД будет раскручивать аккаунт, Захарова сообщила, что интересному и содержательному контенту искусственная раскрутка не нужна.

Видео опубликовано на YouTube.

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