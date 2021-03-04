Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российский космонавт засверлил первую трещину на модуле МКС
Фото: NASA / public domain

Российский космонавт засверлил первую трещину на модуле МКС

Елизавета Борисова

Наука

Российскому космонавту Сергею Рыжикову удалось загерметизировать две образовавшиеся трещины в промежуточной камере «Звезды» для дальнейшего предотвращения увеличения проблемы. Данные трещины спровоцировали утечку воздуха из МКС, об этом 4 марта сообщает РИА Новости.

— Выполнено сверление, все в порядке, — прокомментировал космонавт.

Как сообщалось ранее, до конца устранить возникшую проблему планировали в течение пяти дней. Неполадку начали устранять с первой трещины, размер которой составил 4,5 сантиметра.

Для проведения ремонтных работ были использованы специальные герметики «Анатерм» и «Герметалл», с помощью дрели проделаны два отверстия, которые в дальнейшем не позволят трещине увеличиться. Отверстия заклеили специальной мастикой, зашлифовали и использовали заплатку.

Читайте также: Около трех тысяч девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС

КосмосМКСРоскосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Все мнения
О проекте