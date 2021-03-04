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Константин Долгов прокомментировал сложившуюся ситуацию на рынке фармацевтической продукции
Фото: Пресс-служба Совфеда

Константин Долгов прокомментировал сложившуюся ситуацию на рынке фармацевтической продукции

Елизавета Борисова

Власть

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Константин Долгов прокомментировал ситуацию с фармацевтическим рынком, которая сложилась в России за период прошлого года. В 2020 году российская фармакологическая продукция показала положительную динамику и была поставлена в 131 страну на сумму свыше 600 миллионов долларов, об этом 4 марта сообщило РИА Новости.

— Очевидно, что перенесенная человечеством пандемия коронавируса не является последней, в связи с чем сегодня требования к медицинской помощи неуклонно возрастают, совершенствуются клинические рекомендации и протоколы лечения, требуя все более эффективных и безопасных лекарственных препаратов, — отметил сенатор.

В ходе круглого стола на тему «О развитии национальной фармацевтической промышленности» Долгов заявил о хороших показателях и высоких темпах роста на внешнем и внутреннем рынках.

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Медицинароссийский экспортроссийский сенатор
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