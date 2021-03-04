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Криминолог назвал самый «опасный» возраст преступлений в России
Фото: Youtube / А поговорить?

Криминолог назвал самый «опасный» возраст преступлений в России

Виктория Федотова

Общество

Криминолог Владимир Кудрявцев заявил, что преступность в России неравномерно распределена по возрастам.

— Чаще всего преступления совершают молодые люди, а не люди старшего возраста, чаще мужчины, чем женщины. Поскольку российская демографическая пирамида больше напоминает российский «демографический кедр», у нас сильная недостача по самой опасной когорте — молодым людям от 20 до 30 лет, — заявил эксперт.

По его словам, из-за демографического кризиса 90-х годов этих людей немного, поэтому и тяжких преступлений эта возрастная группа совершает мало.

— Чаще всего преступления в России совершают граждане от 20 до 30 лет. По британским и американским данным, самый опасный возраст — от 14 до 20 лет. У них основная масса преступлений приходится на этот период. В России почему-то этот возраст сдвинут, — отметил криминолог.

Интервью опубликовано на YouTube «А поговорить?».

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