Второй этап вакцинации от коронавируса пройдет в Подмосковье в марте

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Вторую порцию вакцины от коронавирусной инфекции можно будет получить 5 марта у 25 многофункциональных центров (МФЦ), расположенных в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья в четверг, 4 марта.

— В Московской области продолжается вакцинация от коронавируса в МФЦ. Три недели назад за один день работы мобильных пунктов прививку сделали более 1 тыс. человек. Пятого марта они смогут пройти второй этап вакцинации в тех же мобильных комплексах, — приводятся в сообщении слова министра ведомства Максима Рымара.

Вакцинация будет также доступна и тем, кто ее еще не делал прививку, без предварительной записи. Пункты вакцинации будут работать в аналогичном МФЦ графику – с 8 утра до 8 вечера. При себе для этого нужно будет иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает ТАСС.

Напомним, что по числу заразившихся коронавирусом Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего выявлен 216 591 случай заражения, выздоровели 176 894 человека, умерли 4 777.

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