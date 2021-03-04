Два дома для переселения построили по реновации в Люблине

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 111с2 Карта всех событий

В столичном районе Люблино завершено строительство двух домов для переселения по программе реновации. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здания находятся по адресу Люблинская улица, владение 111, корпус 2. Первый дом состоит из двух секций и рассчитан на 144 квартиры. Второй дом односекционный. Он рассчитан на 72 квартиры.

Первые этажи домов будут нежилыми. Здесь расположатся аптеки, магазины, кафе, сервисные службы и другие объекты. Здания оборудовали системами видеонаблюдения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Территорию рядом с домом благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Для водителей сделали открытую плоскостную стоянку, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Дом по реновации с использованием BIM введут в эксплуатацию в Москве в 2023 году