Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два дома для переселения построили по реновации в Люблине
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Два дома для переселения построили по реновации в Люблине

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Люблинская улица, 111с2 Карта всех событий

В столичном районе Люблино завершено строительство двух домов для переселения по программе реновации. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здания находятся по адресу Люблинская улица, владение 111, корпус 2. Первый дом состоит из двух секций и рассчитан на 144 квартиры. Второй дом односекционный. Он рассчитан на 72 квартиры.

Первые этажи домов будут нежилыми. Здесь расположатся аптеки, магазины, кафе, сервисные службы и другие объекты. Здания оборудовали системами видеонаблюдения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Территорию рядом с домом благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Для водителей сделали открытую плоскостную стоянку, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Дом по реновации с использованием BIM введут в эксплуатацию в Москве в 2023 году

реновацияМоскважилой дом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте