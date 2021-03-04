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Воду и органические вещества внеземного происхождения обнаружили на астероиде
Фото: pixabay.com

Воду и органические вещества внеземного происхождения обнаружили на астероиде

Иван Юминов

Наука

Ученые из Великобритании, Франции, Японии и США обнаружили воду и другие органические вещества, проанализировав материалы с астероида Итокава. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

По мнению ученых, вещества «указывают на явное внеземное происхождение». Сам астероид мог в прошлом являться частью более крупного, подвергаясь при этом трансформации и обезвоживанию в течение миллиарда лет.

— Эти результаты действительно впечатляют, поскольку они показывают сложные детали истории астероида и что его путь развития настолько похож на путь развития добиологической Земли, — рассказывает один из авторов исследования Куини Чена.

Напомним, что японский зонд «Хаябуса», с помощью которого были добыты материалы астероида, был запущен в 2003 году и добрался до него два года спустя. По мнению ученых, астероид образовался при рождении Солнечной системы, говорится в статье.

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Космосученыеастероиды
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