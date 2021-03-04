Перед судом предстанут двое молодых людей, помогавших участникам запрещенной организации в РФ

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Двое жителей Кабардино-Балкарской Республики призывали в социальных сетях помочь якобы нуждающимся мусульманам. В сообщениях они размещали номера банковских карт и мобильных телефонов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

26-летний молодой человек и его 32-летняя сестра смогли собрать таким образом более 1,4 миллиона рублей. Кроме того, злоумышленники вступили в состав запрещенной террористической организации. Ее активным участником оказался их близкий родственник.

Обвиняемые помогали участникам организации и скрывали их от полиции. Они предоставили им свою квартиру, готовили еду, вели слежку и позволяли хранить запрещенные предметы и вещества.

В результате чего в отношении молодого человека и его сестры возбуждено уголовное дело, которое будет передано в Южный окружной военный суд. Мужчина заключен под стражу, его сестра находится под домашним арестом.

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