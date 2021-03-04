Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские и тайские студенты открыли новый вид позвоночных
Фото: www.sxc.hu

Российские и тайские студенты открыли новый вид позвоночных

Никита Абрамов

Наука

В Санкт-Петербурге проходит онлайн-форум ректоров России и Тайланда, который является также онлайн-ярмаркой вузов.

В ходе него стало известно, что российские студенты помогли тайским коллегам открыть новый вид позвоночных.

— Он размером с ноготь, у него есть мозг, глаза, все органы. Нас очень интересуют эти группы, потому что эволюция приводила к формированию таких самых крошечных, мельчайших форм позвоночных, — рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных МГУ Николай Поярков.

Форум ректоров ставит своей целью сделать так, чтобы примеров удачного сотрудничества в будущем стало больше, сообщает 5-tv.ru.

Читайте также: Воду и органические вещества внеземного происхождения обнаружили на астероиде

ученыеТайландРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте