Российские и тайские студенты открыли новый вид позвоночных

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В Санкт-Петербурге проходит онлайн-форум ректоров России и Тайланда, который является также онлайн-ярмаркой вузов.

В ходе него стало известно, что российские студенты помогли тайским коллегам открыть новый вид позвоночных.

— Он размером с ноготь, у него есть мозг, глаза, все органы. Нас очень интересуют эти группы, потому что эволюция приводила к формированию таких самых крошечных, мельчайших форм позвоночных, — рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных МГУ Николай Поярков.

Форум ректоров ставит своей целью сделать так, чтобы примеров удачного сотрудничества в будущем стало больше, сообщает 5-tv.ru.

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