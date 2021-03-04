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Врач-иммунолог рассказала, почему Европе не стоит бояться «Спутника V»

Врач-иммунолог рассказала, почему Европе не стоит бояться «Спутника V»

Елена Фролова

Здоровье

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало подготовку к регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V». Такую информацию предоставил Российский фонд прямых инвестиций.

В свою очередь врач-иммунолог Ирина Ярцева выразила уверенность в том, что европейцы зарегистрируют российскую вакцину, в эфире НСН.

— Конечно, вакцина будет одобрена. Пока только политические вещи не позволяют это сделать. А так абсолютно рабочий препарат. Действующий. Не нужно бояться «Спутника V», — отметила Ирина Ярцева.

Она также добавила, что это не ежегодная вакцина, а одноразовая. По ее словам, сегодня Россия имеет хорошую возможность поставлять данный препарат, так как не испытывает дефицита в нем. Еще одна его выгода – невысокая стоимость.

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