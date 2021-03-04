Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мать Фриске возмутило «идиотское заявление» о хищении останков певицы
Фото: Дмитрий Рухлецки

Мать Фриске возмутило «идиотское заявление» о хищении останков певицы

Рафаэль Залян

Звезды

Сообщение о вскрытии могилы Жанны Фриске и хищении останков певицы является «полным бредом». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказала мать артистки Ольга Фриске.

— Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред! И тело Жанны покоится там же, где мы ее похоронили. И все, что он описывал в своих комментариях, тоже не соответствует действительности, — сказала собеседница «ВМ».

Она призвала не верить «идиотским заявлениям» шоумена.

Ранее Барецкий сообщил журналистам, что могила Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище, где ее похоронили в 2015 году, была вскрыта, а останки певицы были якобы похищены. Он выразил также уверенность, что родственники об этом инциденте ничего не знают.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

Читайте также: СМИ: Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева

певицамогилаЖанна Фриске
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте