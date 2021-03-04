Мать Фриске возмутило «идиотское заявление» о хищении останков певицы

Фото: Дмитрий Рухлецки

Сообщение о вскрытии могилы Жанны Фриске и хищении останков певицы является «полным бредом». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказала мать артистки Ольга Фриске.

— Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред! И тело Жанны покоится там же, где мы ее похоронили. И все, что он описывал в своих комментариях, тоже не соответствует действительности, — сказала собеседница «ВМ».

Она призвала не верить «идиотским заявлениям» шоумена.

Ранее Барецкий сообщил журналистам, что могила Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище, где ее похоронили в 2015 году, была вскрыта, а останки певицы были якобы похищены. Он выразил также уверенность, что родственники об этом инциденте ничего не знают.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

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