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Союз птицеводов назвал сроки снижения цен на курятину и яйца
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Союз птицеводов назвал сроки снижения цен на курятину и яйца

Татьяна Плотникова

Товары

Цены на яйца и мясо птицы, вероятнее всего, снизятся с апреля по май. Такое мнение в четверг, 4 марта, высказал генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Как пояснил Лахтюхов, это должно произойти в результате стабилизации объемов производства, которое ожидается в апреле-мае. Представители отрасли рассчитывают, что к тому времени объемы производства не просто стабилизируются, а начнут расти.

Таким образом, весной рынок начнет насыщаться, благодаря чему россияне смогут увидеть и снижение цен на эти продукты, рассказал глава национального союза птицеводов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Министерстве сельского хозяйства рассказали, когда стоит ожидать восстановления производства мяса птиц и яиц.

Читайте также: Национальный союз птицеводов планирует сдерживать рост цен на мясо и яйца

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