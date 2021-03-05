Бэнкси подтвердил авторство граффити на стене Редингской тюрьмы

Фото: nationalarchives.gov.uk

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что граффити на стене Редингской тюрьмы в Великобритании является его работой.

В официальном Instagram художника, скрывающего свою личность, опубликована видеозапись создания граффити. Работа велась ночью, Бэнкси освещал стену с помощью закрепленного на голове фонарика. Его лицо на кадрах неразличимо.

Ранее сообщалось, что на кирпичной стене, окружающей двор тюрьмы в Рединге, появилось граффити с изображением мужчины в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке из простыней, последняя из них заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.

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