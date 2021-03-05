Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 5 марта, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона, который принес облачную погоду с прояснениями. Существенные осадки не ожидаются, но местами возможен слабый снег.

Температура воздуха в Москве опустится до одного-трех градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно понижение температуры до минус шести градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление останется ниже климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха подрастет до нормальных значений, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда морозная погода вновь придет в Москву.

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