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Онищенко назвал COVID-19 «довольно консервативным»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Онищенко назвал COVID-19 «довольно консервативным»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Коронавирус является довольно консервативным. Такое мнение выразил академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, возбудителю инфекции не свойственны изменения, которые обычно наблюдаются у вируса гриппа. Он также объяснил, когда может появиться новый штамм COVID-19.

— Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Академик отметил, то, что на данный момент называют новыми штаммами, являются «подтипами». Кроме того, депутат выразил надежду на то, что все препараты для прививки от коронавируса, который были разработаны в РФ, сработают против всех подтипов этого вируса.

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Геннадий Онищенкокоронавирусновый штамм
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