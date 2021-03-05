Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Нет права учить нас, как жить»: посол РФ прокомментировал претензии США по правам человека
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

«Нет права учить нас, как жить»: посол РФ прокомментировал претензии США по правам человека

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

РФ отвергает претензии США по правам человека. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, крайне неприемлемыми являются претензии по тематике прав человека.

— Ни у кого нет права учить нас, как жить, — цитирует Антонова РИА Новости.

Он также отметил, что РФ считает обвинения Соединенных Штатов Америки безосновательными, в частности, в применении якобы химического оружия. Посол пояснил, что любые контраргументы Москвы Вашингтон не принимает.

— Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят в отношении России очередные санкции, — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 российских организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Представитель госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что Америка призывает Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления со стороны США лишены логики и оснований и являются «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

Читайте также: Bloomberg сообщил об «экстремальном шаге» в новых санкциях в отношении РФ

Анатолий АнтоновРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте