«Нет права учить нас, как жить»: посол РФ прокомментировал претензии США по правам человека

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

РФ отвергает претензии США по правам человека. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, крайне неприемлемыми являются претензии по тематике прав человека.

— Ни у кого нет права учить нас, как жить, — цитирует Антонова РИА Новости.

Он также отметил, что РФ считает обвинения Соединенных Штатов Америки безосновательными, в частности, в применении якобы химического оружия. Посол пояснил, что любые контраргументы Москвы Вашингтон не принимает.

— Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят в отношении России очередные санкции, — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 российских организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Представитель госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что Америка призывает Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления со стороны США лишены логики и оснований и являются «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

Читайте также: Bloomberg сообщил об «экстремальном шаге» в новых санкциях в отношении РФ