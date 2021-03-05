Bloomberg сообщил об «экстремальном шаге» в новых санкциях в отношении РФ

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Соединенные Штаты Америки и Великобритания обсуждают ведение новых санкций в отношении РФ из-за якобы нарушения запрета на применение химического оружия. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в качестве «экстремального шага» президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос, касающийся введения ограничений против российского госдолга. Кроме того, американский лидер пойдет на это, если РФ снова «нарушит запрет на применение химоружия».

Соединенные Штаты, скорее всего, сделают это в сотрудничестве с Европой. По данным источника агентства, в качестве другой меры также рассматривают введение санкций в отношении российских олигархов, для чего Вашингтон может воспользоваться «актом Магнитского». Он позволит вводить ограничения против лиц, которые, по словам американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 российских организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Представитель госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что Америка призывает Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления со стороны США лишены логики и оснований и являются «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

«Поправка Магнитского»

В мае 2018 года в силу вступил закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского». Он позволяет властям Великобритании вводить санкции в отношении нарушителей прав человека.

Положения данного документа стало возможно применять только после выхода Британии из Европейского союза. Авторами закона значатся возглавлявший в то время МИД страны Борис Джонсон и его заместитель Тарик Ахмад.

Смерть Сергея Магнитского

В ноябре 2009 года работник крупного инвестфонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» после пребывания в заключении почти год. Российская полиция обвиняла его в налоговых махинациях.

Смерть Магнитского вызвала огромный общественный резонанс не только в РФ, но и за рубежом.

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