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Пилотный проект для выявления нуждающихся семей запустят в России в 2021 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пилотный проект для выявления нуждающихся семей запустят в России в 2021 году

Юлия Ямпольская

Общество

Кабмин РФ поручил Федеральной налоговой службе (ФНС), Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату запустить в этом году пилотный проект, который позволит определять нуждающиеся семьи и оказывать им помощь. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ФНС.

Отмечается, что в рамках проекта выявлять семьи, которым нужна поддержка, будут по данным государственных информационных ресурсов.

— Пилотный проект оценки доходов семей не направлен на контроль и не несет фискальной функции, а позволит выработать эффективные инструменты социальной политики государства и адресной помощи тем, кто в этом нуждается, — рассказали в ФНС.

Кроме того, стало известно, что оценку совокупного дохода и сопоставление с официальной информацией будут осуществлять в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), передает РИА Новости.

Читайте также: ФНС раскрыла, какие проекты планируется внедрить в России в 2021 году

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