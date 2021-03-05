Китай повысит пенсионный возраст

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В годы реализации 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития, в период с 2021 по 2025 год, пенсионный возраст в Китае будет повышаться. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

По его словам, правительство будет работать, чтобы достичь «адекватного» уровня рождаемости, а также совершенствовать систему социального обеспечения.

Кроме того, основным пенсионным страхованием будет обеспечено 95 процентов населения. На данный момент мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины — 55-летнего, передает Интерфакс.

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