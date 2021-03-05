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Школу олимпийского резерва № 64 отремонтируют на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Школу олимпийского резерва № 64 отремонтируют на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, 1-й Курьяновский проезд, 17Карта всех событий

Одно из зданий спортивной школы олимпийского резерва № 64 на юго-востоке столицы ждет капитальный ремонт. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Речь идет о школе, расположенной по адресу 1-й Курьяновский проезд, дом 17, строение 1.

— Сегодня в Москве идет масштабное строительство спортивных объектов. В плане до конца 2023 года возвести 45 таких объектов за счет города для того, чтобы москвичи имели возможность заниматься физической культурой в непосредственной близости от дома. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта трехэтажного здания спортивной школы олимпийского резерва № 64, расположенного в районе Печатники и построенного в 1988 году по индивидуальному проекту, — цитирует Анну Яковлеву официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что в здании отремонтируют фасады, крыльцо, цоколь и входы. Будут заменены металлические козырьки, входные двери, оконные и дверные обрамления. Специалисты также частично восстановят кровлю.

Внутри здания обновят помещения с бассейнами. Там заменят полы и настенную плитку. Вместо старых бассейнов в школе появятся новые — переливного типа.

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