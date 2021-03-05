Подстанцию скорой помощи построят в Московском

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Московский, микрорайон Град Московский, Радужная улица, 23А Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект строительства подстанции скорой помощи в городе Московском Новомосковского административного округа, которая будет рассчитана на 20 машино-мест.

Здание расположится по адресу Радужная улица, владение 23а. Оно будет разделено на три зоны: транспортную, оперативную зону с диспетчерской и зону амбулаторного приема пациентов, в каждую из которых будет вести отдельный вход.

— Ступенчатое здание будет постепенно вырастать до трех этажей. Фасады облицуют панелями трех оттенков: коричневого, бежевого и белого. Подстанция будет рассчитана на 20 машино-мест и ориентирована на самое быстрое реагирование на вызовы, — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что площадь подстанции составит около четырех тысяч квадратных метров. К зданию будет вести подъездная дорога.

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