Власти Москвы рассказали, какое жилье пользуется спросом в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Троицком и Новомосковском административных округах доля введенной в эксплуатацию недвижимости составила 25 процентов от всего объема. С 2012 года в ТиНАО 4,04 миллиона квадратных метров приходится на жилье в малоэтажных и 2 872,796 тысячи квадратных метров — на индивидуальные дома. Об этом 5 марта сообщил глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Согласно аналитике рынка недвижимости, на индивидуальное жилье имеется повышенный спрос. Средний показатель ввода объектов индивидуального жилищного строительства в год составляет примерно 320 тысяч квадратных метров. С 2018 года этот показатель увеличивается.

Владимир Жидкин сообщил, что за прошлый год в Троицком и Новомосковском административных округах ввели в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров такой недвижимости.

— В 2020 году в ТиНАО город реализовал на торгах по аренде 61 земельный участок под ИЖС — это более 83 процентов от общего числа объектов данной категории, реализованных на городских торгах в прошлом году. На участие в этих аукционах была подана 561 заявка, а средняя конкуренция превысила девять участников на лот, что в 3,5 раза выше, чем в 2019 году, — прокомментировал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По словам Владимира Жидкина, основное направление развития территорий — это комфортная и комплексная среда проживания. В ТиНАО уже ведется активное создание современной и доступной инфраструктуры, сообщает сайт мэра Москвы.

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