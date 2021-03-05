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Две дорогие шубы и пальто украли в центре Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Две дорогие шубы и пальто украли в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

За сутки в столице у трех женщин похитили две дорогие шубы и пальто. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Одна из москвичек обратилась в полицию и сообщила, что после посещения бара на Пятницкой улице она осталась без шубы. По словам женщины, шуба из овчины была украдена из гардероба. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Еще одна кража произошла на Кранопресненской набережной, где проходила ярмарка меховых изделий. Неизвестные украли из торгового павильона пальто стоимостью 155 400 рублей.

Последняя кража произошла в баре-караоке, расположенном на Таганской площади. Посиделки обошлись девушке в 300 тысяч рублей.

По всем трем фактам кражи проводится проверка.

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