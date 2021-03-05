Психолог заявила, что современные мужчины боятся красивых женщин

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Согласно опросу, жители России больше всего ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27 процентов), внешность (20 процентов) и ум (19 процентов). Соответствующее исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению психолога Натальи Наумовой, на результаты этого опроса значительно повлияли стереотипы мышления. По ее словам, современные мужчины опасаются красивых женщин. Об этом сообщил портал Nation News.

— Отвечая на улице на подобные вопросы, люди часто не задумываются над ответами и говорят первое, что приходит им в голову. Как правило, это стереотипы — то, как принято считать в обществе. В женщине что считалось главным? Чтобы она была милая, уютная, чтобы дом поддерживала, очаг, потом — чтобы еще красивой была и умной желательно. А дальше — чтоб еще и деньги зарабатывала, — объяснила Наталья Наумова.

По ее мнению, именно так стереотип всегда и проявляется при опросах общественного мнения. Однако если с каждым из участников начать обсуждать нюансы, то, возможно, они и поменяют свою точку зрения.

— Они могут прийти к мысли, что если женщина добрая и милая, но при этом абсолютно глупая, неадекватная и совершает плохие поступки, то это тоже никому не нужно. Так что, я думаю, на результаты этого опроса ВЦИОМ сильно повлияли стереотипы, — подчеркнула психолог.

По ее мнению, современные мужчины гораздо меньше ценят в женщинах красоту, чем это было раньше. Она отметила, что чаще всего на приемах у психолога они высказывают свои опасения по поводу красивых представительниц слабого пола.

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