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Транзитный проезд закрыли на Синявинской улице
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Транзитный проезд закрыли на Синявинской улице

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Синявинская улица, 11Карта всех событий

В ответ на просьбы москвичей власти столицы решили устранить транзитный проезд и поставить на Синявинской улице, дом 11, корпус 2, дорожный знак «Въезд запрещен». Данные меры позволят закрыть заезд со стороны Комсомольской улицы и исключить объезд пробок на Ленинградском шоссе через дворы.

Несмотря на это, въезд на Ленинградское шоссе останется доступным.

— Люди были готовы к радикальным мерам: предлагали даже ввести одностороннее движение. Но мы нашли решение, которое будет удобным как для пешеходов, так и тех, кто использует личный автомобиль, — прокомментировали в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Ограничение на проезд вводится по результатам проверки дорожных условий в рамках реализации мероприятий по усовершенствованию дорожных схем города. Автовладельцев просят быть внимательнее и заблаговременно рассчитывать маршрут, сообщают на сайте мэра Москвы.

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