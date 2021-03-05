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Минцифры разработало меры борьбы с телефонными мошенниками
Фото: pexels.com

Минцифры разработало меры борьбы с телефонными мошенниками

Юлия Ямпольская

Общество

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало меры борьбы с видом телефонного мошенничества, связанным с подменой номера. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается на портале проектов нормативных актов.

Так, несколько крупнейших операторов создали систему, с помощью которой можно уточнить, совершается ли звонок пользователем мобильного оператора. Оператор, на чью сеть поступает вызов, может это выяснить.

— Проект постановления устанавливает право оператора связи при осуществлении телефонного вызова запросить информацию об инициаторе вызова и не пропустить вызов при неполучении ответа или несоответствии полученной информации совершаемому вызову, — говорится в сообщении.

Ранее россиянам перечислили слова, которые не стоит использовать в разговоре с телефонными мошенниками.

Читайте также: Центробанк сообщил о серьезном вызове со стороны мошенников

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