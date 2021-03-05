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Япония представила «антивирусную карточку»
Фото: flickr.com/Ubé

Япония представила «антивирусную карточку»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Карточку из специального антивирусного пластика представили в Японии. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил представитель отдела по связям с общественностью компании-изготовителя Ацуси Кусано.

По его словам, в будущем карту смогут использовать банковские структуры. Кроме того, антивирусный компонент, способный уменьшать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99 процентов в течение 24 часов, наносится не на поверхность карты, а внедряется в процессе изготовления материала.

Отмечается, что в скором времени такими картами можно будет пользоваться в разных сферах деятельности.

— Это включает в себя, в частности, карточки со сдвоенным интерфейсом как с контактным функционалом, так и с бесконтактным, в том числе «умные» кредитки, — цитирует представителя компании РИА Новости.

Планируется, что карточки выведут на рынок для использования финансовыми институтами, медицинскими учреждениями не только в Японии, но и за рубежом.

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