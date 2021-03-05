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Москвичи выбрали задания для этнографической олимпиады
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи выбрали задания для этнографической олимпиады

Анастасия Колоскова

Город

Более 196 тысяч москвичей приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», которое определило творческие задания для этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России».

Большинство голосов (19,53 процента) горожане отдали за вариант «Создание коллекции одежды в национальном стиле». Второе место досталось варианту «Создание анимационного фильма на этнографические темы», за который отдали свои голоса 18,32 процента участников. Также в тройку лидеров вошли «Вопросы в формате олимпиады по итогам этнокультурных акций», которые выбрали 17,17 процента активных граждан.

Ниже расположился вариант «Создание макета этноблокнота в национальном стиле» (10,12 процента голосов). Более 1,6 тысячи голосовавших выдвинули собственные идеи. Среди них — фотоконкурс и викторина на знание национальной музыки и традиционных блюд народов России.

Право определять темы олимпиады специалистам доверили 16,97 процента проголосовавших, еще 17,2 процента активных граждан затруднились с ответом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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ГолосованиеАктивный Гражданинолимпиада
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