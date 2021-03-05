Движение будет временно ограничено в Щетининском переулке в Москве

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Россия, Москва, Щетининский переулок Карта всех событий

Для проведения инженерных работ на улице Большой Ордынки в соседнем Щетининском переулке временно будет ограничено движение. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения затронут участок Щетининского переулка от дома 56, строение 6, до дома 50, строение 6, по улице Большой Ордынки. На нем будет функционировать лишь одна полоса с ликвидацией парковочного пространства.

Ограничения будут действовать с 1 марта по 25 апреля круглосуточно, сообщает ЦОДД.

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