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Москвичам предложили стать голосом одной из линий метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичам предложили стать голосом одной из линий метро

Анастасия Колоскова

Транспорт

Столичный департамент транспорта совместно со школой телевидения «Останкино» организовал конкурс, победитель которого станет голосом линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие старше 18 лет.

— Условия простые: запишите короткое видео с озвучкой как в поезде. Это всем знакомые фразы: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция…». Там же расскажите, какую линию вы бы хотели озвучить и почему именно ее. Присылайте работы нам в бот @to_deptrans_bot до 9 марта, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточняется, что победителей определит замначальника метро Юлия Темникова в своем Instagram-аккаунте 11 марта. Им предоставят возможность пройти курс «Техника речи» в школе «Останкино». Лучший студент получит право записать свой голос, который будет звучать в подвижном составе и на всех эскалаторах метро.

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