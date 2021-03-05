Москвичам предложили стать голосом одной из линий метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичный департамент транспорта совместно со школой телевидения «Останкино» организовал конкурс, победитель которого станет голосом линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие старше 18 лет.

— Условия простые: запишите короткое видео с озвучкой как в поезде. Это всем знакомые фразы: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция…». Там же расскажите, какую линию вы бы хотели озвучить и почему именно ее. Присылайте работы нам в бот @to_deptrans_bot до 9 марта, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточняется, что победителей определит замначальника метро Юлия Темникова в своем Instagram-аккаунте 11 марта. Им предоставят возможность пройти курс «Техника речи» в школе «Останкино». Лучший студент получит право записать свой голос, который будет звучать в подвижном составе и на всех эскалаторах метро.

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