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Иммунолог перечислил причины возможной неэффективности вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог перечислил причины возможной неэффективности вакцинации

Елизавета Короткова

Здоровье

Иммунный ответ на прививку может снижаться из-за лишнего веса, строгих диет, частых походов в солярий и употребления крепкого алкоголя накануне и между этапами вакцинации. Об этом заявил иммунолог Георгий Викулов в эфире «Радио 1».

Эксперт добавил, что эффект от прививки может понизить лучевая и химиотерапия, прием антибиотиков и гормональных препаратов.

— Метаболический синдром и избыточный вес, а также ожирение само по себе может приводить к недостаточной эффективности вакцинации. Вне зависимости от производителя вакцины, — объяснил иммунолог.

Ранее итальянские медики сообщили, что лишний вес пагубно влияет на воздействие антикоронавирусной вакцины от Pfizer.

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