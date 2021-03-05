Вирусолог объяснил, кому не стоит делать прививку от коронавируса

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Два этапа вакцинации препаратом «Спутник V» в России прошли порядка двух миллионов человек. Еще столько же сделали первый укол. Такие темпы масштабной вакцинации оценил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в эфире НСН.

— Мы находимся, наверное, в четвертом десятке стран по проценту вакцинированных. Думаю, тут дело не столько в темпах, сколько в том, что вакцины не хватает, потому что ее надо еще произвести, — объяснил Нетесов.

При этом он отметил, каким образом можно повысить темпы вакцинации. Например, по его мнению, нет никакого смысла делать прививки от коронавируса тем, кто уже переболел, так как у них уже выработан иммунитет.

— Так будет сэкономлено много вакцин. А ведь инфекцию перенесло не менее 20 процентов населения. Именно перенесло, а не переболело - это так называемые бессимптомники. Зачем тратить столько вакцины впустую? Для прекращения эпидемии в сумме число провакцинированных и перенесших инфекцию должно быть не меньше 70 процентов, — добавил вирусолог.

По его словам, многие жители России не торопятся вакцинироваться, потому что испытывают большой недостаток информации о препарате «Спутник V».

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