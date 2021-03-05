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Елизавете II подарили щенков корги в качестве поддержки на фоне пребывания ее мужа в больнице
Фото: PA

Елизавете II подарили щенков корги в качестве поддержки на фоне пребывания ее мужа в больнице

Иван Юминов

В мире

Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух щенков корги для того, чтобы отвлечь ее от ситуации со здоровьем ее супруга Филиппа и отъезда принца Гарри с женой Меган Маркл в Америку. Об этом сообщает издание The Sun.

Собаки живут с королевой всего несколько недель, но, как уверяет источник издания, уже чувствуют себя в Виндзорском замке как дома. Они составляют королеве компанию, пока ее муж Филипп находится на лечении в больнице.

До того как королеве подарили этих щенков, у нее оставался всего один питомец — помесь корги и таксы по кличке Кэнди. Пол, имена и возраст нынешних собак пока не разглашаются, но клички у них уже есть, пишет The Sun.

Напомним, год назад принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи и покинули Великобританию, что, предположительно, вызвало недовольство королевы. Вскоре будет опубликовано интервью герцогов Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, в котором они, как ожидается, расскажут свою версию событий.

Читайте также: Принцу Гарри порекомендовали вернуться в Великобританию для прощания с дедушкой

Елизавета IIкоргипринц Гарри
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