Следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Красных Зорь Карта всех событий

Следователи выясняют причины пожара и гибели мужчины, также назначена пожарно-техническая экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По данным следствия, 4 марта в одной из квартир дома по улице Красных Зорь произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники МЧС нашли в квратире тело мужчины 1955 года рождения.

По данному факту была организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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