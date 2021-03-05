Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

проспект Андропопва Карта всех событий

Водителей предупредили о затруднениях движения в некоторых районах Москвы. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что небольшие затруднения имеются на проспекте Андропова в сторону области, внешней стороне МКАД в районе пересечения с Осташковской улицей, а также на Северянинском путепроводе, где продолжаются дорожные работы.

Ранее столичных водителей предупредили о временном ограничении движения в Щетининском переулке.

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