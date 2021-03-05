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Посудомоечная машина признана хорошим подарком на 8 Марта
Фото: Pixabay

Посудомоечная машина признана хорошим подарком на 8 Марта

Елизавета Короткова

Общество

Посудомоечная машина может стать достойным подарком на Международный женский день. Она не только повышает качество мытья посуды, но и бережет свободное время домохозяйки. Об этом сообщает Nation News.

Важно следить за техническим состоянием посудомоечной машины. Специалисты рекомендуют не закрывать ее дверцу после окончания сеанса во избежание образования плесени. Также следует регулярно осматривать шланги на наличие механических повреждений — это предотвратит протечки.

Раз в месяц необходимо очищать фильтр с помощью средства для мытья посуды. Немного реже, дважды в год, нужно полностью очищать посудомоечную машину от скопившейся грязи антибактериальным средством.

Такие «помощницы домохозяек» появились в конце девятнадцатого века в США. Позднее они распространились в СССР, но были доступны в основном для общественных предприятий. Сейчас облегчить процесс мытья посуды могут многие женщины.

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