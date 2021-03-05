Движение на улице Барклая в Москве будет ограничено с 12 марта по 23 апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Барклая, 6с2 Карта всех событий

Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы информирует пассажиров о предстоящих ограничениях в связи с проведением инженерных работ.

С 12 марта по 1 апреля на постоянной основе будет закрыт дорожный участок от дома по улице Барклая, дом 6, строение 2. Там останется одна полоса для движения автотранспорта за счет ликвидации парковочного пространства.

Фото: ЦОДД

Центр также сообщает об ограничении дорожного участка около дома 6, строение 3, по той же улице до строения 5 с 2 по 23 апреля. Ограничение будет действовать круглосуточно.

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