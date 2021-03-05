Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на улице Барклая в Москве будет ограничено с 12 марта по 23 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на улице Барклая в Москве будет ограничено с 12 марта по 23 апреля

Елизавета Борисова

Транспорт
Россия, Москва, улица Барклая, 6с2 Карта всех событий

Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы информирует пассажиров о предстоящих ограничениях в связи с проведением инженерных работ.

С 12 марта по 1 апреля на постоянной основе будет закрыт дорожный участок от дома по улице Барклая, дом 6, строение 2. Там останется одна полоса для движения автотранспорта за счет ликвидации парковочного пространства.

Движение на улице Барклая в Москве будет ограничено с 12 марта по 23 апреляФото: ЦОДД

Центр также сообщает об ограничении дорожного участка около дома 6, строение 3, по той же улице до строения 5 с 2 по 23 апреля. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Читайте также: График движения автобуса на юге Москвы изменится 7 марта

ограничение движениястоличные дорогиинженерные работы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука по людям для легкого поражения транквилизаторами

Все мнения
О проекте