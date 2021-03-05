Движение на улице Барклая в Москве будет ограничено с 12 марта по 23 апреля
Россия, Москва, улица Барклая, 6с2 Карта всех событий
Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы информирует пассажиров о предстоящих ограничениях в связи с проведением инженерных работ.
С 12 марта по 1 апреля на постоянной основе будет закрыт дорожный участок от дома по улице Барклая, дом 6, строение 2. Там останется одна полоса для движения автотранспорта за счет ликвидации парковочного пространства.
Центр также сообщает об ограничении дорожного участка около дома 6, строение 3, по той же улице до строения 5 с 2 по 23 апреля. Ограничение будет действовать круглосуточно.
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