Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Аэрофлот» запускает в апреле рейсы из Москвы на Сейшельские острова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Аэрофлот» запускает в апреле рейсы из Москвы на Сейшельские острова

Иван Юминов

Общество

С 2 апреля 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Об этом сообщают представители авиакомпании.

Будет запущен один рейс в неделю, приобрести билеты можно будет на сайте авиакомпании.

Россиянам потребуется отрицательный тест на коронавирус на английском, арабском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Виза путешественникам при этом не понадобится, пишет ТАСС.

После прекращения международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса «Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, открывшей рейсы из России на Сейшелы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропорту платной

самолетвозобновление авиасообщения«Аэрофлот»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука по людям для легкого поражения транквилизаторами

Все мнения
О проекте