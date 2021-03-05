«Аэрофлот» запускает в апреле рейсы из Москвы на Сейшельские острова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 2 апреля 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Об этом сообщают представители авиакомпании.

Будет запущен один рейс в неделю, приобрести билеты можно будет на сайте авиакомпании.

Россиянам потребуется отрицательный тест на коронавирус на английском, арабском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Виза путешественникам при этом не понадобится, пишет ТАСС.

После прекращения международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса «Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, открывшей рейсы из России на Сейшелы.

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