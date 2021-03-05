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Политехнический музей проведет встречи москвичей с учеными
Фото: PR-агентство «Бедуш & Маренникова»

Политехнический музей проведет встречи москвичей с учеными

Елена Плешивцева

Афиша

Политехнический музей проведет встречи москвичей с учеными, инженерами и антропологами. Весенний сезон публичной программы музея «Политех в городе» приглашает всех желающих обсудить самые актуальные проблемы — от «говорящих» машин до колонизации Марса.

— Этой весной музей предлагает продолжить публичный разговор о науке на лучших площадках города. Мы составили ее из событий разных форматов: будут и любимые горожанами бранчи с учеными, и встречи инклюзивной программы «Разные люди — новый музей». Кроме этого, мы подготовили дискуссии в новом формате «Большие вопросы» и ряд спецпроектов, — уточнила заместитель директора по программной деятельности Наталья Сергиевская.

Москвичи и гости столицы могут посетить воскресные бранчи с учеными. На встречах за чашкой кофе в лучших кафе и барах Москвы пройдет обсуждение последних новостей и интересных разработок. Также можно будет побывать на программе дискуссий «Большие вопросы». В рамках программы пройдут споры ученых о проблемах, по которым еще нет единой научной позиции. Победителя этой интеллектуальной дуэли определят зрители. В новом сезоне инклюзивной программы «Разные люди — новый музей» музей предлагает обсудить, как общество воспринимает инвалидов, поговорить о плюсах и минусах музейного онлайн-образования и затронуть другие важные вопросы. Специальные проекты внутри публичной программы Политеха связаны с международной книжной ярмаркой Non/fiction и ежегодной «Ночью музеев».

Весенний сезон публичной программы Политеха завершится в мае. Вход на все мероприятие «Политех в городе» свободный.

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