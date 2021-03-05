Психолог развеяла миф о меркантильных женщинах

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Современные женщины имеют прекрасные возможности для того, чтобы зарабатывать и самим себя обеспечивать. Однако, несмотря на это, они все равно хотят видеть рядом с собой состоятельного мужчину, стремящегося к успеху в карьере. Так, психолог, мотивационный спикер Ирина Прокопьева в эфире «Радио 1» развеяла миф о меркантильных представительницах прекрасного пола.

— Каждая женщина хочет исполнить свое предназначение: выйти замуж, родить детей. И она должна быть уверена в своем избраннике, в том, что он надежный, он зарабатывает, но это не значит, что ей от него нужны только деньги, — объяснила Ирина Прокопьева.

По ее мнению, в паре каждый должен обозначить свои позиции, прямо сказать о том, что он и она хотят от отношений. Вместе с тем мужчина и женщина должны проговорить, как они планируют решать разные финансовые вопросы. Ирина Прокопьева также рекомендовала женщинам не выпрашивать у своих половинок подарки: если мужчина захочет, он сам сделает ей приятный сюрприз.

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