Для въезда в Нидерланды ввели обязательный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Нидерланды обновили требования для въезда из стран «с высоким уровнем риска» по COVID-19. Теперь необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что люди старше 13 лет, которые прибывают в государство из стран с «высоким уровнем риска», должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

— Вы можете сделать это, предоставив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 12 часов до посадки, — говорится в сообщении.

Помимо этого, можно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не более чем за 72 часа до прибытия в Нидерланды. Однако при этом также нужен отрицательный экспресс-тест, сделанный не более чем за четыре часа до посадки на самолет.

Напомним, с 15 декабря 2020 года власти Нидерландов постановили для всех прибывающих в страну иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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