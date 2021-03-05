Голикова заявила о динамике снижения заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России заметна устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 5 марта, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время, — цитирует слова Голиковой РИА Новости.

По ее словам, эпидемиологическими мерами при этом пренебрегать не следует. Она отметила, что стоит соблюдать все рекомендации главных санитарных врачей вплоть до достижения коллективного иммунитета, который приобретается с помощью вакцинации и естественной заболеваемости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный