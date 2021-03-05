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Алана Мамаева поделилась новым снимком в Instagram после новостей о попытке суицида
Фото: instagram/alana_mamaeva

Алана Мамаева поделилась новым снимком в Instagram после новостей о попытке суицида

Ксения Монахова

Звезды

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана поделилась с поклонниками снимком впервые после попытки суицида. Новую фотографию модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Алана стоит на фоне воздушных шаров, держа в руках огромный букет красных роз. Оказалось, что в пятницу, 5 марта, у ее дочери Алисы от футболиста Павла Мамаева день рождения.

— Алиске семь лет, — подписала снимок модель.

Поклонники модели поздравили ее с рождением дочери и пожелали семье здоровья и всех благ.

«Поздравляю мамочку с днем рождения малышки»; «Здоровья, любви, счастья, радостных мгновений принцессе Алисе! Пусть ангел всегда оберегает вас всех»; «Мои поздравления, Алана! Всего самого прекрасного принцессе», — написали фолловеры.

Однако не все оценили новый снимок Аланы Мамаевой.

«День рождение у ребенка, а цветы дарят вам?» — отметили в комментариях.

Сама модель не стала отвечать на каверзные вопросы.

Ранее стало известно о том, что Алана попала в Центр отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Мамаева была доставлена в столичное медучреждение из-за отравления таблетками. В настоящее время правоохранители ведут расследование.

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