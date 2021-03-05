Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Хирург Руки-Базуки назвал лучший способ накачать мышцы
Фото: https://www.instagram.com/freak_slacker_official

Хирург Руки-Базуки назвал лучший способ накачать мышцы

Руслан Давлетшин

Здоровье

Для увеличения мышечной массы и придания своему телу красивого вида лучше всего найти квалифицированного тренера, пойти в спортзал и наладить правильное питание, исходя из поставленных задач. А колоть что-либо в мышцы — заведомо плохая идея, считает пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников.

— То же самое относится и к имплантам для увеличения мышц рук. Они не будут смотреться гармонично на фоне неспортивного тела. Все хорошо в меру, а главная красота — это здоровье, — отметил специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Дмитрий Мельников занимается лечением пациентов, искусственно увеличивших мышцы своего тела. В частности, именно он проводит операции блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки. Из бицепсов и трицепсов молодого человека удаляется целый конгломерат веществ, вредных для организма.

На днях блогер перенес второе из четырех необходимых хирургических вмешательств, о чем он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Читайте также: Диетолог Соломатина объяснила, почему ожирение опаснее для мужчин

спортзалфитнес«руки-базуки»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте