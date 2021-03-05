Хирург Руки-Базуки назвал лучший способ накачать мышцы

Фото: https://www.instagram.com/freak_slacker_official

Для увеличения мышечной массы и придания своему телу красивого вида лучше всего найти квалифицированного тренера, пойти в спортзал и наладить правильное питание, исходя из поставленных задач. А колоть что-либо в мышцы — заведомо плохая идея, считает пластический хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников.

— То же самое относится и к имплантам для увеличения мышц рук. Они не будут смотреться гармонично на фоне неспортивного тела. Все хорошо в меру, а главная красота — это здоровье, — отметил специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Дмитрий Мельников занимается лечением пациентов, искусственно увеличивших мышцы своего тела. В частности, именно он проводит операции блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки. Из бицепсов и трицепсов молодого человека удаляется целый конгломерат веществ, вредных для организма.

На днях блогер перенес второе из четырех необходимых хирургических вмешательств, о чем он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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