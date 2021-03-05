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Театр «Et Cetera» включен в список получателей бюджетных грантов в области культуры
Фото: Официальный сайт театраАлександра Калягина «Et Cetera»

Театр «Et Cetera» включен в список получателей бюджетных грантов в области культуры

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, Фролов переулок, 2 Карта всех событий

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении объема бюджетного финансирования грантов в области культуры и искусства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 5 марта.

Согласно указу, размер ассигнований федерального бюджета на выплату грантов с 2021 года будет составлять 8,5026 миллиарда рублей в год.

Кроме того, в список получателей грантов включен Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.

Соответствующий указ главы государства вступает в силу со дня публикации на портале. Правительству РФ предписано в течение месяца привести свои нормативные акты в соответствии с указом.

Ранее сообщалось, что политики и педагоги обсудили в Музее Победы в Москве роль школьных музеев в воспитании подрастающего поколения.

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российская культуратеатр «Et Сetera»бюджетные гранты
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