Театр «Et Cetera» включен в список получателей бюджетных грантов в области культуры

Фото: Официальный сайт театраАлександра Калягина «Et Cetera»

Россия, Москва, Фролов переулок, 2 Карта всех событий

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении объема бюджетного финансирования грантов в области культуры и искусства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 5 марта.

Согласно указу, размер ассигнований федерального бюджета на выплату грантов с 2021 года будет составлять 8,5026 миллиарда рублей в год.

Кроме того, в список получателей грантов включен Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.

Соответствующий указ главы государства вступает в силу со дня публикации на портале. Правительству РФ предписано в течение месяца привести свои нормативные акты в соответствии с указом.

Ранее сообщалось, что политики и педагоги обсудили в Музее Победы в Москве роль школьных музеев в воспитании подрастающего поколения.

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