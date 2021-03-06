Главный тренер «Спартака» объяснил второе поражение от ЦСКА в КХЛ

Фото: ХК «Спартак»

Хоккеистов московского «Спартака» нельзя обвинить в плохой игре в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение выразил главный тренер красно-белых Олег Знарок в пятницу, 5 марта.

Напомним, ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 5:1 во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая игра между столичными клубами пройдет в воскресенье, 7 марта.

По мнению Знарка, его подопечные «просто мало бросали, особенно в первом периоде», хотя хоккеистам «нельзя совершать такие ошибки».

Тренер «Спартака» также критически отозвался о пропуске первой шайбы в свои ворота в начале второго периода в меньшинстве после нарушения численного состава в зоне соперника.

— Первое удаление — это в принципе вообще неправильно, — отметил Знарок.

В свою очередь, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что армейцы играют «с организованной командой, которая хорошо действует во втором периоде». Однако в данном матче игроки ЦСКА «вовремя забили, потому что гол в наши ворота разбудил у парней самолюбие», цитирует наставника команды ТАСС.

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