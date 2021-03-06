Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главный тренер «Спартака» объяснил второе поражение от ЦСКА в КХЛ
Фото: ХК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» объяснил второе поражение от ЦСКА в КХЛ

Татьяна Плотникова

Спорт

Хоккеистов московского «Спартака» нельзя обвинить в плохой игре в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение выразил главный тренер красно-белых Олег Знарок в пятницу, 5 марта.

Напомним, ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 5:1 во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая игра между столичными клубами пройдет в воскресенье, 7 марта.

По мнению Знарка, его подопечные «просто мало бросали, особенно в первом периоде», хотя хоккеистам «нельзя совершать такие ошибки».

Тренер «Спартака» также критически отозвался о пропуске первой шайбы в свои ворота в начале второго периода в меньшинстве после нарушения численного состава в зоне соперника.

— Первое удаление — это в принципе вообще неправильно, — отметил Знарок.

В свою очередь, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что армейцы играют «с организованной командой, которая хорошо действует во втором периоде». Однако в данном матче игроки ЦСКА «вовремя забили, потому что гол в наши ворота разбудил у парней самолюбие», цитирует наставника команды ТАСС.

Читайте также: Московский ХК «Динамо» прервал победную серию в КХЛ

хоккейКХЛмосковский «Спартак»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте