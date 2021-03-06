Охранные ордера для жертв домашнего насилия могут появиться в России

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В российском законодательстве может появиться понятие «охранный ордер» для жертв домашнего насилия. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказала заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, один из авторов законопроекта «Об основах профилактики семейно-бытового насилия» Оксана Пушкина.

Выдавать такие ордера, по задумке законотворцев, должны сотрудники полиции, прибывшие по вызову пострадавшего или соседей. Кроме того, в случае принятия соответствующего законопроекта охранный ордер по просьбе пострадавшего могут выдать и представителям ближайшего окружения, «потому что куда мы бежим от беды — к маме, к подруге и так далее», рассказала Пушкина.

При этом депутат подчеркнула, что инициаторами домашнего насилия могут являться не только мужчины.

— Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так, — отметила Пушкина.

Охранный ордер будет действовать непродолжительное время, за которое инициатор домашнего насилия должен будет пройти психологические курсы, например, по борьбе с гневом. В течение этого времени человек не имеет права преследовать жертву.

Выдача охранного ордера пострадавшему будет означать, что инициатор домашнего насилия должен покинуть жилое помещение. Однако прав на него виновник не лишается, такое решение может принять лишь суд.

— Он или она должен будет уйти. Куда — это будет одна из превентивных и морально-психологических мер. В следующий раз подумаешь, прежде чем затеять все это, — рассказала депутат.

Если же «ему совсем некуда идти», по задумке авторов законопроекта, жертва домашнего насилия уедет в ближайший кризисный центр или «ресурсную квартиру», которые должны появиться по всей стране. В настоящее время в России функционируют около 15 кризисных центров, «есть и частные центры», цитирует Пушкину РИА Новости.

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