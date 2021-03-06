Рудковская раскрыла финансовые детали ухода Косторной от Плющенко

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Фигуристка Алена Косторная не связана контрактом с клубом «Ангелы Плющенко», в котором тренировалась в последнее время, однако имеется договор с ее матерью. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказала продюсер Яна Рудковская, супруга фигуриста и тренера Евгения Плющенко.

Рудковская уточнила, что контракт «серьезный, западного образца» был заключен с матерью спортсменки, поскольку сама Алена еще несовершеннолетняя.

Речь идет о тренировочном договоре, рассказала Рудковская. Раскрыть подробности она отказалась, ссылаясь на пункт о неразглашении.

— Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит, — отметила продюсер.

Что касается спонсорских соглашений, «мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц», заявила Рудковская. При этом расставание клуба с фигуристкой проходит «хорошо».

— Мы конструктивно поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаем ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они точно пригодятся. Алена улыбалась, мы улыбались, — цитирует продюсера «Спорт-Экспресс».

Ранее Евгений Плющенко подтвердил, что 17-летняя фигуристка Алена Косторная возвращается к тренеру Этери Тутберидзе. Олимпийский чемпион пожелал фигуристке добра и больших побед, подчеркнув, что «она продолжает оставаться классной спортсменкой».

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