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Минсельхоз предложил способ борьбы с причиной природных пожаров
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Минсельхоз предложил способ борьбы с причиной природных пожаров

Татьяна Плотникова

Общество

Российское правительство намерено внести изменения в законодательство, запрещающие предоставлять субсидии фермерам, которые допускают на своей земле сельскохозяйственные палы — сжигание травы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам охраны лесов от пожаров.

Абрамченко отметила, что термоточки на сельхозугодьях будут выявлять с помощью космомониторинга и сведений из ЕГРН. За местами появления термоточек будут следить как с земли, так и из космоса, а к выяснению, на чьей территории случилось возгорание, подключится Росреестр.

Вице-премьер подчеркнула, что существуют более эффективные и безопасные технологии уборки земель, нежели пал, который представляет угрозу возникновения природных пожаров. В связи с этим предлагается лишать фермеров, не желающих отказываться от такого метода, государственных субсидий.

В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий для фермеров было направлено 34,2 и 27,1 миллиарда рублей соответственно. В 2021 году предполагается выделить 31,9 и 23,5 миллиарда рублей соответственно.

Ответственность за ущерб от сельхозпалов предусмотрена в уголовном законодательстве, однако обычно виновников привлекают к административной ответственности. Максимально возможный штраф за нарушение противопожарной безопасности в случае отсутствия ущерба чужому имуществу или вреда здоровью составляет для юридических лиц 400 тысяч рублей, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили способ выявления очагов лесных пожаров.

Читайте также: Власти Москвы заявили об отсутствии природных пожаров в Москве летом

лесные пожарысельское хозяйствосубсидии
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