Ученые обнаружили способ выявления очагов лесных пожаров

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Способ, с помощью которого по составу воздуха можно выяснить, где находится место возникновения огня, обнаружили ученые из Сибири. Об этом сообщает Nation-News.

Так, изменения могут говорить о том, что возгорание произошло в степных или лесных зонах. Соответствующее исследование провели ученые Томского государственного университета и Института оптики атмосферы СО РАН. В результате доказано, что предотвратить возникновение пожара можно.

В ходе эксперимента ученые искусственно создали степной огонь, заранее измерив показатели влажности, температуры и давления воздушных потоков. Они пришли к выводу, что температура и влажность воздуха в местах пожаров заметно меняется.

— Выяснилось, что даже небольшой огонь способствует выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ, — рассказал заведующий Томского государственного университета Денис Касымов.

Во время исследования научные сотрудники использовали ультразвуковые метеостанции и инфракрасный термограф.

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